Tiziano Ferro e Massimo Ranieri cantano Je so’ pazzo: omaggio a Pino Daniele al Maradona I due cantautori hanno cantato assieme Je so’ pazzo, grande successo di Pino Daniele del 1979, mandando in delirio il pubblico del Maradona.

A cura di Pierluigi Frattasi

Fanpage.it

Tiziano Ferro e Massimo Ranieri cantano insieme “Je so' pazzo” e omaggiano Pino Daniele sul palco dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Un duetto indimenticabile tra i due grandi cantautori italiani sulle note del brano pubblicato nel 1979, simbolo del pensiero libero e rivoluzionario.

L'omaggio di Tiziano Ferro ai napoletani

Poco prima, Tiziano Ferro, in apertura del suo concerto a Napoli, aveva infiammato il pubblico partenopeo con poche forti parole: “Che figata venire per la prima volta al Maradona. Quest'anno primi nel nostro campionato. Ve lo siete meritato. Grande Napoli! Ci arrivo con questo vento di gioia e di bellezza. Arrivarci così vuol dire proprio che era destino che dovevamo vederci. Oggi, qui, in questo stadio, una figata”.

La promessa con Massimo Ranieri a Sanremo

Il duetto con Massimo Ranieri era già stato annunciato negli scorsi giorni, anche se non erano state rivelate le canzoni. A Roma Tiziano aveva cantato con Lorenzo Jovanotti, a Milano con Max Pezzali e Tananai. A Napoli la scelta è ricaduta su Massimo Ranieri, grande interprete della canzone italiana, con il quale Tiziano Ferro ha un rapporto speciale. Già nel 2020, sul palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo, i due si incrociarono e promisero di duettare assieme.

La fake news sulla loro parentela

Ad accomunarli anche una fake news che circolava tempo fa. Una storia, ovviamente fantasiosa, che Tiziano Ferro fosse il figlio di Massimo Ranieri. Ovviamente niente di tutto ciò è vero: il padre di Tiziano Ferro si chiama Sergio e, come il cantante, è nato a Latina. Massimo Ranieri, invece, ha una figlia, Cristina. Ma i due hanno spesso scherzato in tv sulla storia del loro rapporto di parentela, una bufala che torna periodicamente sul web.