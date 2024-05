A Napoli arriva il Festival del Giallo: dal 23 al 26 maggio in Villa Floridiana al Vomero

video suggerito

Dal 23 al 26 maggio 2024 la terza edizione del Festival del Giallo di Napoli: l'appuntamento è in Villa Floridiana, al Vomero, quartiere collinare della città.

A cura di Valerio Papadia

Torna a Napoli l'appuntamento con il Festival del Giallo. Per questa edizione 2024, la terza, il festival cambia location: dopo due anni consecutivi nella sede dell'Istituto Francese in via Crispi, la kermesse quest'anno si sposta in Villa Floridiana, parco verde al Vomero, quartiere collinare della città; l'appuntamento è dal 23 al 26 maggio. Il Festival del Giallo di Napoli è organizzato da Gialli.it e dalla libreria "Iocisto", con la presidenza di Maurizio de Giovanni e la direzione artistica di Ciro Sabatino.

"È la terza edizione di un festival diventato già un must, atteso dagli appassionati ma anche da tantissimi curiosi. Ora ci trasferiamo in collina, per poter cominciare ad essere itineranti e invadere l’intera città" ha dichiarato de Giovanni. "Ci lasciamo alle spalle un pezzo della nostra storia e del nostro cuore per portare il Festival dove si merita di stare: nel quartiere che fu di Attilio Veraldi e sulla collina dove oggi vive lo scrittore di gialli più amato e seguito d’Italia" ha invece detto Sabatino.

Il programma del Festival del Giallo di Napoli 2024

Ecco, di seguito, il programma completo della kermesse che, come detto, si terrà in Villa Floridiana dal 23 al 26 maggio.

Giovedì 23 maggio 2024

Ore 12 INAUGURAZIONE – Napoli Capitale del Giallo

Ore 15 I segreti di Napoli Nera – Titti Marrone incontra Martin Rua e Anna Vera Viva

Ore 16 Incontri – Paolo Ricchiuto e Alessandro Riello a cura di Giancarlo Marino

Ore 17 Storie – Il Caso Lady D. di Annalisa Angelone, conduce Albina Perri

Ore 18 Storie – Il Caso Grimaldi con Ciro Sabatino, Raffaele Marino e Laura Marinaro e la partecipazione di Elvira Grimaldi

Ore 20 PROCESSO AD AGATHA CHRISTIE – Il PM Raffaele Marino accusa di plagio la Regina del Delitto con Costanzo Cea, Barbara Perna, Luigi Riello

Ore 22 Dopo Festival jazz e buon vino – La Scuola dei Duri con Marco Bernardi, Tommaso De Lorenzis e Lorenzo Scano

Venerdì 24 maggio 2024

Ore 10 COLAZIONE CON L’AUTORE – Luca Crovi incontra Sara Bilotti

Ore 11 Incontri – Orso Tosco e Gian Andrea Cerone a cura di Giancarlo Piacci

Ore 12 Storie – Il caso Dumas con Ugo Cundari e Ciro Sabatino

Ore 13 Incontri – Antonio Fusco a cura di Raffaele Marino

Ore 15 Storie – Delitti e Cucina di Gabriella Genisi, conduce Santa Di Salvo

Ore 16 Incontri – Valerio Varesi a cura di Giovanni Taranto

Ore 17 Incontri – Bruno Morchio a cura di Giancarlo Vitagliano

Ore 18 Incontri – Carmen Mola. Il caso editoriale dell’anno

Ore 20 MAURIZIO DE GIOVANNI – Pugni nel cuore con Marco Zurzolo (sax) e Marianita Carfora (voce)

Ore 22 Dopo Festival jazz e buon vino – Assassinio sull’Orient Express, tutta la verità con Barbara Perna e Serena Venditto

Sabato 25 maggio 2024

Ore 10 COLAZIONE CON L’AUTORE – Luca Crovi incontra Patrizia Rinaldi

Ore 11 Incontri – Giampaolo Simi a cura di Serena Venditto

Ore 11 Racconti Undici delitti e qualche disgrazia a cura di Donatella Gallone

Ore 12 Storie – Segretissimo con Franco Forte, Andrea Carlo Cappi e Denise Jane

Ore 13 Incontri con Homo Scrivens – Francesco Costa, Patrizio Fiore, Sara Guardascione, Ciro Sabatino e Giancarlo Vitagliano

Ore 15 Incontri – Marco Vichi a cura di Ugo Mazzotta

Ore 16 Incontri – Wulf Dorn a cura di Luca Crovi e Denise Jane

Ore 17 Incontri – Massimo Carlotto

Ore 18 Storie – L’isola del tesoro con Luca Crovi e Gigio Alberti

Ore 20 CARLO LUCARELLI Racconta…

Ore 22 Dopo Festival jazz e buon vino – Disegnare il crime con Daniele Bigliardo e Nicolò Targhetta

Domenica 26 maggio 2024

Ore 10 COLAZIONE CON L’AUTORE – Piera Carlomagno incontra Alessandro Robecchi

Ore 11 Incontri – Francois Morlupi a cura di Ciro Sabatino

Ore 11 Incontri – Davide Longo a cura di Letizia Vicidomini

Ore 12 Incontri – Luca Crovi chiacchiera con Susana Martin Gijon

Ore 13 Incontri – Diego Lama, Gaspare Grammatico e Maria Elisa Aloisi a cura di Denise Jane

Ore 19 APERITIVO CON DELITTO CON LA COMPAGNIA DI GIALLI.IT Delitti, Caffè. Curiosità e misteri.

Ore 22 Brindisi finale con tutti gli appassionati di gialli