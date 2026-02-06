Tir si schianta sul raccordo Salerno-Avellino, strada chiusa e traffico in tilt: incidente a Fisciano

Tir con rimorchio si schianta ed esce fuori strada sul Raccordo Salerno-Avellino. Camionista in ospedale. L'incidente è avvenuta questa mattina, venerdì 6 febbraio. La strada è stata chiusa la carreggiata in direzione Salerno al km 9,300, per consentire i soccorsi. Uscita obbligatoria a Fisciano. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, con gli ausiliari del traffico, il personale del 118 con l'ambulanza dei volontari della Solidarietà di Fisciano, inviati dall'Asl, e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Secondo le prime ricostruzioni, il tir sarebbe finito fuori strada mentre percorreva il raccordo Salerno – Avellino, in direzione Salerno, poco dopo l’uscita di Fisciano.

Camionista in ospedale dopo l'incidente

Per cause ancora da accertare, l’autista del mezzo avrebbe perso il controllo andando a finire nel canale che delimita la carreggiata sul lato destro. La cabina di guida si è girata su sé stessa. Mentre il mezzo con rimorchio si è messo di traverso sulla strada, occupando interamente la carreggiata e bloccando di fatto la circolazione. Immediati i soccorsi del 118 con l’ambulanza India de “La Solidarietà” di Fisciano. I volontari hanno subito soccorso l’autista del camion trasportandolo in ospedale per gli accertamenti del caso. Per fortuna nulla di grave, l'uomo non è in pericolo di vita. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polstrada per eseguire i rilievi del caso e il soccorso stradale per provvedere alla rimozione del mezzo pesante. Da una prima ricostruzione del fatto si evince che non sono stati coinvolti altri veicoli nel sinistro. Si sarebbe trattato, quindi, di un incidente autonomo. Ripercussioni sul traffico autostradale lungo il raccordo con la formazione di una lunga cosa prima dell’uscita di Fisciano.