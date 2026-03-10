Tir si schianta e si accartoccia sull’autostrada A2 Salerno-Reggio, ferito il conducente: è grave

Un tir si è schiantato contro il guardrail dell'autostrada A2 del Mediterraneo Salerno-Reggio Calabria. L'impatto è stato molto violento. La cabina si è completamente accartocciata su sé stessa. Ferito il conducente. Subito soccorso dall'ambulanza del 118 dell'Asl di Salerno, l'uomo è grave in ospedale. L'incidente stradale è avvenuto all'altezza dello svincolo di Polla, in provincia di Salerno. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono arrivati anche i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e gli ausiliari del traffico di Anas, che hanno provveduto a interdire la circolazione sulla carreggiata coinvolta dal sinistro, quella in direzione sud, per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

L'incidente stradale allo svincolo di Polla

L'incidente è avvenuto attorno alle ore 16,00 di oggi, martedì 10 marzo. Il traffico è andato in tilt con lunghe code di auto, con una sola corsia aperta a disposizione. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, il tir stava procedendo verso Reggio Calabria, quando, per motivi ancora in corso di accertamento, il conducente avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo pesante. Il camion impazzito si sarebbe schiantato violentemente contro il guardrail di destra che delimita la carreggiata. Non si esclude che l'incidente possa essere stato causato dallo scoppio di uno pneumatico.

Il conducente intrappolato tra le lamiere

La cabina è rimasta schiacciata contro il guardrail. Le lamiere dell'abitacolo si sono accartocciate su loro stesse, intrappolando il conducente. I vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina sono stati costretti a tagliarle con i flex per liberare l'uomo. Il ferito ha ricevuto le prime cure mediche sul posto. Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito d'urgenza presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Polla, dove è attualmente ricoverato. Sul posto la Polizia Stradale che ha eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze. Non si esclude che possano essere acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. A causa del sinistro, il rimorchio del tir, dotato di cella frigorifera, ha subito una perdita di olio. Sul posto è intervenuto un carro attrezzi con una gru di una ditta specializzata per rimuovere il mezzo non più marciante in sicurezza.