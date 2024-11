video suggerito

Tir si ribalta sulla SS7 Appia, chiusa al traffico in entrambe le direzioni: incidente a Sessa Aurunca Incidente stradale sulla SS7 Appia. Il rimorchio del tir si è ribaltato. Sul posto forze dell'ordine e personale Anas.

A cura di Pierluigi Frattasi

Tir si ribalta sulla strada statale 7 "Appia", circolazione sospesa in entrambe le direzioni. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, la Polizia di Stato, il personale dell'Anas e la ditta privata con il carro gru per la rimozione. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante stava viaggiando sulla SS7 Appia, quando, per motivi ancora in corso di accertamento, il rimorchio posteriore dell'autoarticolato si sarebbe ribaltato, andando ad invadere la corsia del senso di marcia opposto.

Incidente a Sessa Aurunca, tir si ribalta sull'Appia

Il sinistro è avvento nel pomeriggio di oggi, lunedì 25 novembre 2024, attorno alle ore 16,00, all'altezza del km 171,800, nel territorio di competenza del Comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. Per consentire le operazioni di recupero e rimozione di un mezzo pesante ribaltato, la statale 7 “Via Appia” è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

Sul posto Anas e forze dell'ordine

Le operazioni di soccorso, tutt'ora in corso, sono state eseguite con l’ausilio di una gru per la rimozione del rimorchio di un autotreno e del materiale disperso sul piano viabile. La circolazione al momento è provvisoriamente deviata lungo la viabilità locale con indicazioni sul posto. Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono sul posto per la gestione dell’emergenza e per riaprire al traffico la statale in piena sicurezza. Le autorità hanno invitato i cittadini ad utilizzare percorsi alternativi, nell'attesa del ripristino della regolare circolazione veicolare.

