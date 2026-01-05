napoli
Tir pieno di cemento prende fuoco in autostrada: paura sull’A16 in Irpinia

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme; fortunatamente, non si registrano feriti.
A cura di Valerio Papadia
Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 gennaio, sull'Autostrada A16 Napoli-Canosa, in direzione del capoluogo campano, dove un tir è stato interessato da un incendio. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, l'autoarticolato, che trasportava numerosi sacchi di cemento, in corrispondenza del chilometro 104+250, nel territorio di Vallata, in provincia di Avellino, è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, con una squadra proveniente dal distaccamento di Bisaccia e con il supporto di un'autobotte del Comando Provinciale di Avellino, che hanno provveduto a spegnere le fiamme; i vigili del fuoco hanno inoltre messo in sicurezza l'area e il mezzo coinvolto, evitando che potessero esservi conseguenze per l'incolumità dell'autista e degli altri automobilisti. Fortunatamente, non si registrano feriti né intossicati.

Infine, sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale di Società Autostrade, che hanno gestito la viabilità – che non ha subito particolari conseguenze per l'incendio – ed eseguito i rilievi di competenza per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto.

