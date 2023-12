Investita e uccisa dal tir mentre fa la spesa, morta professoressa 57enne a Pietradefusi (Avellino) L’incidente in via Delle Industrie attorno alle ore 14,00. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e 118.

A cura di Pierluigi Frattasi

Travolta dal tir mentre cammina sul ciglio della strada, muore insegnante 57enne originaria di Ischia. Il violento incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio, mercoledì 13 dicembre 2023, attorno alle ore 14,00, nella frazione Dentecane del Comune di Pietradefusi, in provincia di Avellino. A perdere la vita, secondo le prime informazioni, Lucia Mattera, professoressa di lettere presso la sede distaccata di Pietradefusi del liceo "Pietro Colletta" di Avellino. La donna stava passeggiando tranquillamente, quando, per cause ancora da chiarire, è stata investita e uccisa sul colpo dall'autotreno.

Sul posto i mezzi di soccorso, ma la donna è morta sul colpo

Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con i carabinieri della locale stazione, i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda, e l'ambulanza del 118. Ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. L'incidente è avvenuto in via Delle Industrie. Il pesante automezzo, secondo le prime ricostruzioni, proveniva da San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, e aveva da poco scaricato delle merci presso il nucleo industriale del paese.

Nel percorso di ritorno, tuttavia, per cause ancora in corso di accertamento, ha investito la donna di 57 anni originaria di Ischia, che stava rientrando a casa dopo aver fatto la spesa presso un supermercato della zona. La malcapitata purtroppo nell'urto ha perso la vita. Sul posto i sanitari del 118 intervenuti ne hanno constatato il decesso e i Carabinieri della locale stazione insieme al nucleo Radiomobile di Mirabella Eclano hanno effettuato i rilievi del caso. La squadra dei Vigili del Fuoco ha messo in sicurezza l'area e dato assistenza agli operatori sanitari.

Il cordoglio del Comune

Il Comune di Pietradefusi ha espresso il cordoglio dell'amministrazione alla famiglia per la tragica perdita:

"Una triste notizia ci ha colpito, una tragedia della strada è accaduta oggi. Nella nostra zona industriale, la professoressa Lucia Mattera, insegnante presso il nostro liceo classico, ha tragicamente perso la vita. Lucia era ischitana di origine, era una presenza silenziosa, ma qualificata, che aveva scelto Pietradefusi per vivere e svolgere la propria professione. Riposa in pace".