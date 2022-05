Tir in corsa perde il container che si ribalta in strada, caos traffico e paura in via Marina Il container con il carico si è staccato dall’autoarticolato in corsa e si è rovesciato sull’asfalto. Sul posto la Polizia Municipale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il container si stacca dal tir in corsa e si ribalta in strada. Caos traffico e paura questa mattina in via Marina, dove si è verificato un rocambolesco incidente stradale. Per fortuna, sulla traiettoria del container non c'erano auto o pedoni in quel momento e nessuno è rimasto ferito. Ma la circolazione ha risentito fortemente dei disagi, a causa della strada ingombrata dal container. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia Municipale, per mettere in sicurezza l'area e consentire di sgomberare la strada dai detriti dell'incidente. Ancora dai chiarire la dinamica di quanto avvenuto, così come le cause che hanno portato l'autoarticolato a perdere il carico.

A denunciare l'accaduto è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde): "Questa mattina – dice – un autoarticolato in transito su via Marina ha perso il container che trasportava creando momenti di panico tra i tanti automobilisti presenti. Il pesante carico si è ribaltato sull'asfalto senza colpire, fortunatamente, veicoli o persone di passaggio".

"Si tratta di un episodio gravissimo – prosegue il consigliere ambientalista – che, solo per un caso, non si è trasformato in tragedia. Ritengo indispensabile verificare le cause di questo incidente chiarendo se vi siano state responsabilità o inadempienze alla base dello stesso, prendendo se del caso tutti i necessari provvedimenti nei confronti dei responsabili. Il traffico continuo di merci su ruota in quell'area della città è una criticità da affrontare al più presto non solo dal punto di vista della sicurezza stradale ma anche dal punto di vista ambientale".