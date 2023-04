Tir impazzito all’Arenella, perde il controllo e schiaccia le auto: incidente all’esterno del supermercato L’incidente in via Solario, sul marciapiedi antistante il supermercato Carrefour, attorno alle 4,00 di stanotte.

A cura di Pierluigi Frattasi

Incidente stradale all'Arenella, dove un tir fuori il controllo ha invaso il marciapiedi accanto al supermercato Carrefour, abbattendo un palo della luce e schiacciando un'auto in sosta. Per fortuna non ci sono stati feriti. Sul posto gli uomini della Protezione Civile del Comune di Napoli e la Polizia Municipale. L'area è stata transennata. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, che sarebbe avvenuto attorno alle ore 4,00 di questa notte. A denunciare l'accaduto il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra) e il consigliere municipale Rino Nasti (Europa Verde).

Borrelli (Verdi-Sinistra): "Tir impazzito semina panico"

"Tir impazzito in via Solario all'Arenella – scrive Borrelli – Termina la sua corsa tra le auto in sosta e il palo della luce. Strage evitata, sono in corso indagini per capire perché il sistema di emergenza dei freni non abbia funzionato. Dubbi sulla veridicità della revisione periodica del tir. Sul posto il consigliere municipale di Europa Verde .

L'incidente si è verificato all'ingresso del supermercato di via Solario, che si trova poco distante da piazza Medaglie d'Oro e da via Niutta. Ancora da chiarire cosa sia avvenuto. Si tratta di una zona dove c'è spesso un andirivieni di camion di carico e scarico merci. L'incidente sarebbe avvenuto questa notte. Un camion della consegna del supermercato, secondo le prime ricostruzioni, attorno alle 4,00 avrebbe avuto un problema con i freni e avrebbe perso il controllo finendo sul marciapiedi e investendo il palo della pubblica illuminazione, che è stato abbattuto, e un'auto che era parcheggiata nei pressi.