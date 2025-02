Tir di ecoballe perde il carico, travolti ciclisti: un morto e un ferito grave a Salerno

video suggerito

A cura di Nico Falco

Il luogo dell'incidente, a Salerno

Un ciclista è morto e l'altro è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto questa mattina a Salerno: il gruppo di biciclette sarebbe stato travolto da una ecoballa caduta da un camion. È accaduto in via Fra' Generoso, all'incrocio con la strada che conduce al castello Arechi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, poliziotti e agenti della Polizia Municipale.

Secondo le prime ricostruzioni il tir avrebbe perso parte del carico, per motivi che restano da accertare, e le balle di rifiuti, cadendo su un lato, sarebbero finite sulla corsia opposta della carreggiata, travolgendo il gruppo di ciclisti. Uno di loro, un 49enne originario di Caserta, è stato colpito in pieno; i vigili del fuoco sono intervenuti anche con un'autogru per sollevare il carico ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i magistrato di turno. Per i soccorsi, e per il ripristino della carreggiata, è stato necessario chiudere momentaneamente la strada al transito.