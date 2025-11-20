napoli
video suggerito
video suggerito

Tina Spatarella, insegnante morta sulla Domitiana: ancora caccia al pirata della strada, l’auto sarebbe stata rubata

Proseguono le indagini per individuare chi ha provocato l’incidente che, lo scorso 16 novembre, sulla Domitiana, ha provocato la morte di Tina Spatarella, insegnante di 61 anni.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
Tina Spatarella
Tina Spatarella

Non è ancora stato individuato il conducente dell'auto pirata che, nella notte tra il 15 e il 16 novembre, sulla Domiziana, nel Casertano, ha causato l'incidente che ha provocato la morte di Tina Spatarella, insegnante di 61 anni. Le indagini per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto sono affidate alla Polizia Stradale di Caserta: il conducente della Bmw che ha travolto l'auto sulla quale viaggiava la 61enne, ha abbandonato la vettura distrutta sul posto ed è scappato, facendo perdere le sue tracce.

Stando a quanto ricostruito finora dagli inquirenti, la Bmw risulterebbe intestata a un uomo, un cittadino rumeno rintracciato dai poliziotti, che ha però riferito di aver subito il furto dell'auto. Proseguono quindi le indagini per identificare la persona che, quella notte, era alla guida della vettura e che ha provocato l'incidente.

Tina Spatarella morta sul colpo; ferite altre tre persone

L'incidente in cui ha perso la vita Tina Spatarella, insegnante di un istituto a Sant'Antimo, nel Napoletano, ma residente ad Aversa, nel Casertano, si è verificato come detto nella notte tra il 15 e il 16 novembre. L'auto della 61enne, all'altezza dello svincolo di Villa Literno, nella provincia di Caserta, è stata tamponata violentemente dalla Bmw: per Tina Spatarella, purtroppo, non c'è stato nulla da fare, mentre le altre tre persone che si trovavano in auto con lei sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale; le loro condizioni di salute non sarebbero gravi.

Caserta
Cronaca
Incidenti stradali
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
La Campania di Edmondo Cirielli: "Svolta radicale dopo i disastri del centrosinistra"
Intervista a Roberto Fico: "La mia Regione Campania ascolterà di più. E la sanità sarà la priorità"
Granato (Campania Popolare): "Fico e De Luca? Stesso blocco di potere"
Gli ultimi sondaggi: rapporti di forza definiti, ma l'astensione lascia alcune incertezze
Flocco (M5S): "È vero che la sanità non funziona, bisogna ripartire"
Enza Amato (Pd): "Casa e rigenerazione urbana sono delle priorità"
Demitry (Avanti Campania): "In Italia 'socialista' torna finalmente a essere una parola positiva"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views