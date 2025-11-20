Tina Spatarella, insegnante morta sulla Domitiana: ancora caccia al pirata della strada, l’auto sarebbe stata rubata

Tina Spatarella

Non è ancora stato individuato il conducente dell'auto pirata che, nella notte tra il 15 e il 16 novembre, sulla Domiziana, nel Casertano, ha causato l'incidente che ha provocato la morte di Tina Spatarella, insegnante di 61 anni. Le indagini per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto sono affidate alla Polizia Stradale di Caserta: il conducente della Bmw che ha travolto l'auto sulla quale viaggiava la 61enne, ha abbandonato la vettura distrutta sul posto ed è scappato, facendo perdere le sue tracce.

Stando a quanto ricostruito finora dagli inquirenti, la Bmw risulterebbe intestata a un uomo, un cittadino rumeno rintracciato dai poliziotti, che ha però riferito di aver subito il furto dell'auto. Proseguono quindi le indagini per identificare la persona che, quella notte, era alla guida della vettura e che ha provocato l'incidente.

Tina Spatarella morta sul colpo; ferite altre tre persone

L'incidente in cui ha perso la vita Tina Spatarella, insegnante di un istituto a Sant'Antimo, nel Napoletano, ma residente ad Aversa, nel Casertano, si è verificato come detto nella notte tra il 15 e il 16 novembre. L'auto della 61enne, all'altezza dello svincolo di Villa Literno, nella provincia di Caserta, è stata tamponata violentemente dalla Bmw: per Tina Spatarella, purtroppo, non c'è stato nulla da fare, mentre le altre tre persone che si trovavano in auto con lei sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale; le loro condizioni di salute non sarebbero gravi.