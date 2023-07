Tifosi napoletani aggrediti ad Avellino durante la festa scudetto, perquisizioni in corso Perquisizioni in corso ad Avellino per le aggressioni ai danni dei tifosi del Napoli del 4 maggio scorso, quando i supporter azzurri festeggiarono lo scudetto.

A cura di Nico Falco

Dalle prime luci di oggi, 14 luglio, la Digos e personale della Questura di Avellino stanno eseguendo perquisizioni domiciliari nei confronti di alcuni tifosi dell'Avellino Calcio. Si tratta dei supporter individuati come responsabili delle aggressioni avvenute ai danni di sostenitori del Calcio Napoli il 4 maggio scorso, quando anche tra le strade del capoluogo irpino ci furono i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto da parte della squadra azzurra. Tra gli episodi registrati in quella circostanza, l'assalto alle auto dei tifosi del Napoli nei pressi di viale Italia.