“Ti tolgo gli ‘alimenti’ se esci ancora di casa”, così minaccia l’ex moglie: in manette un 43enne Accade a Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove un uomo di 43 anni è stato arrestato per atti persecutor nei confronti della sua ex moglie: il 43enne aveva già ricevuto il divieto di avvicinamento alla donna. Nonostante il divieto, l’uomo ha affrontato l’ex moglie e l’ha minacciata: se non fosse tornata a casa, non le avrebbe versato più gli “alimenti”.

A cura di Valerio Papadia

Le avrebbe tolto gli "alimenti", l'assegno di mantenimento che di norma uno dei due coniugi versa all'altro quando si divorzia, se non fosse subito rientrata a casa. In questo modo un uomo di 43 anni minacciava e terrorizzava l'ex moglie e, per questo, è stato arrestato dai carabinieri: è accaduto a Pozzuoli, nella provincia di Napoli. Nei confronti del 43enne, per le vessazioni a cui costantemente sottoponeva la donna, era già stato imposto il divieto di avvicinamento, ma questo non gli ha impedito di pedinarla e raggiungerla: in pieno centro a Pozzuoli, il 43enne ha così affrontato la donna e le ha detto che se non fosse rincasata e avesse continuato ad uscire, le avrebbe tolto gli "alimenti".

L'aggressione, verbale, è avvenuta davanti a numerosi passanti, alcuni dei quali hanno allertato le forze dell'ordine: sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno individuato subito il 43enne e lo hanno arrestato prima che la situazione potesse degenerare. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio: deve rispondere di atti persecutori, come già successo in passato, motivo per il quale era scattato nei suoi confronti la misura del divieto di avvicinamento all'ex moglie.

A Pompei un uomo arrestato per maltrattamenti

Ancora nella provincia di Napoli, a Pompei, un uomo di 45 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione continuata, consumata e tentata ai danni della moglie. Per lungo tempo il 45enne, già noto alle forze dell'ordine, ha vessato psicologicamente e fisicamente la moglie affinché lei gli versasse una somma mensile compresa tra i 300 e i 400 euro. La donna però, stanca dei continui soprusi, l'ha denunciato e l'ha fatto arrestare.