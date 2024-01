“Ti taglio l’altra gamba”: minacce alla ex, era stato denunciato anche da altre due donne Un uomo di 50 anni arrestato a Torre del Greco: insulti e minacce alla ex. Era già stato denunciato in passato dalla prima e dalla seconda moglie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha minacciato di morte e di tagliare "l'altra gamba" alla propria ex compagna, affetta da disabilità ad un arto. A finire in manette a Torre del Greco, in provincia di Napoli, è un uomo di 50 anni, che ora dovrà rispondere di atti persecutori: trasferito in carcere, dai controlli è emerso che in passato era stato denunciato anche da altre due donne, la prima e la seconda moglie, sempre per comportamenti analoghi. In casa sua trovata anche cocaina.

Tutto è avvenuto nella notte dell'Epifania: l'uomo, in stato di forte alterazione, si trova sotto casa dell'ex compagna, una donna di 46 anni con la quale aveva avuto una storia durata otto mesi e finita in malo modo. Era stato proprio l'uomo a buttarla fuori di casa lo scorso ottobre, costringendo il padre della donna a soccorrerla, visto il suo stato di disabilità ad una gamba. Tuttavia, l'uomo aveva poi perseguitata creando anche ben 27 profili social per ricontattarla.

La donna però non ne aveva voluto sapere, anche perché negli otto mesi passati assieme aveva subito ogni sorta di vessazioni e insulti. In una occasione, l'uomo l'aveva addirittura insultata sui social spiegando che, facendola nascere nel '77 il destino si fosse preso gioco di lei, visto che nella smorfia napoletana il 77 rappresenta appunto le gambe. Ieri, l'ultimo episodio, con le minacce vere e proprie: "Ti ammazzo, ti do fuoco con la benzina, ti taglio l’altra gamba e ti metto sulla sedia a rotelle". Il tutto sotto casa degli anziani genitori, dove la donna era tornata a vivere ad ottobre, dopo che l'uomo l'aveva cacciata di casa. Alla fine sono intervenuti i carabinieri, che lo hanno arrestato e portato in carcere. Per la donna, la fine di un incubo.