“Ti offro da bere”, ma era un sonnifero per derubarlo: 3 arresti nella Stazione Centrale di Napoli Tre persone sono state arrestate a Napoli: avevano offerto da bere ad un uomo, ma con una bevanda drogata. Quando l’uomo è entrato in stato confusionale, lo hanno derubato di tutto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Fingevano di offrire da bere ad ignari passanti, ma in realtà la bevanda era drogata da un sonnifero: e così appena faceva effetto, lo derubavano. Tre le persone arrestate nei pressi della Stazione Centrale di Napoli da parte della Polizia Ferroviaria: sono tutte ritenute gravemente indiziate di rapina aggravate: si tratta di di un italiano di 48 anni, un tunisino di 47, ed un bulgaro 22enne, che poco prima avevano colpito nei confronti di un cittadino straniero.

Gli offrono da bere, ma era una trappola

Gli appostamenti delle forze dell'ordine si erano intensificati dopo una serie di rapine e furti avvenuti nell'ultimo periodo. Durante uno di questi appostamenti, i poliziotti hanno notato i tre uomini all'esterno della stazione avvicinarsi ad un cittadino straniero per poi offrirgli da bere prima di allontanarsi. Poco dopo, l'uomo è entrato in uno stato confusionale, nel quale i tre sono tornati ed hanno iniziato a frugargli nelle tasche, rubandogli un portafoglio e due cellulari. A quel punto, gli agenti sono intervenuti.

Arrestati i tre, l'uomo curato dai medici della stazione

Addosso, i tre avevano un coltello a serramanico ed una boccetta di benzodiazepine, usato poco prima nella bevanda offerta alla vittima. Sequestrati entrambi, mentre per i tre è scattato l'arresto. L'intervento del personale medico della stazione ha poi confermato che l'uomo era in stato di confusione a causa dell'intossicazione causata dal benzodiazepine, il farmaco che utilizzato in forte quantità causa proprio stato confusionale. L'uomo è stato soccorso e i suoi beni gli sono stati restituiti. Per i tre è scattato l'arresto per rapina aggravata.