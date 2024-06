video suggerito

"Ti incendio l'auto", litiga con la vicina per un parcheggio e la minaccia: la polizia gli sequestra fucile e pistola L'uomo deteneva le armi legalmente. Tuttavia, in via precauzionale e cautelativa, la polizia ha deciso di procedere al ritiro delle armi e relativo munizionamento.

A cura di Valerio Papadia

È bastata una futile lite per un parcheggio a far perdere le staffe a un 67enne di Villa di Briano, nella provincia di Caserta, che ha minacciato la vicina di casa: "Se non sposti la macchina te la brucio". E così la donna, spaventata, si è rivolta agli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Casal di Principe, presso il quale si è recata per raccontare la lite con il 67enne e le minacce ricevute.

I poliziotti hanno così svolto tutti gli accertamenti del caso per fare piena luce sull'accaduto e si sono recati presso l'abitazione del 67enne, scoprendo che l'uomo deteneva in casa, legalmente, un fucile, una pistola e il relativo munizionamento. Pertanto, dopo aver ricostruito la genesi e la dinamica del litigo con la vicina di casa, i poliziotti hanno proceduto al ritiro, in via precauzionale e cautelativa, delle armi e delle munizioni, che saranno conservate presso l'ufficio di polizia, in attesa delle valutazioni dell’Autorità di pubblica sicurezza del Prefetto sul divieto di detenzione armi.