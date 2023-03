“Ti devo parlare” e spara con il fucile sotto casa dell’ex compagna: fermato un 50enne L’uomo è stato sottoposto a fermo dai carabinieri a Sarno, nella provincia di Salerno: è stato portato in carcere con l’accusa di atti persecutori aggravati.

A cura di Valerio Papadia

Non riusciva ad accettare che l'ex compagna lo avesse lasciato. E allora, armato di un fucile da caccia, si è recato sotto l'abitazione della donna, minacciandolo e intimandole di parlare con lui. Quando la ex si è rifiutata di uscire, l'uomo ha esploso alcuni colpi di fucile: per questo, un uomo di 50 anni è stato arrestato a Sarno, nella provincia di Napoli.

Il 50enne è stato rintracciato all'ospedale di Sarno

La vicenda risale a domenica 26 marzo: il 50enne si è recato sotto l'abitazione della ex compagna e ha esploso vari colpi di fucile per costringerla ad uscire e parlare con lui, poi si è dileguato. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Sarno, che hanno avviato immediatamente le ricerche dell'uomo: il 50enne è stato rintracciato però soltanto questa notte, nella sala d'attesa dell'ospedale Villa Malta di Sarno.

Il fucile utilizzato trovato in un casolare

Dopo aver sottoposto a fermo il 50enne, i militari dell'Arma hanno perquisito anche un casolare di proprietà dell'uomo: qui hanno rinvenuto il fucile da caccia utilizzato per minacciare l'ex compagna; si tratta di un'arma illegalmente detenuta. Per il 50enne si sono aperte le porte del carcere di Salerno: l'accusa è quella di atti persecutori aggravati.