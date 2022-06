Thibaut Courtois a Positano, ha chiesto a Mishel Gerzig di sposarlo Thibaut Courtois e Mishel Gerzig presto sposi: il belga ha scelto Positano come location per chiedere la mano della modella israeliana, che gli ha detto di sì.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Thibaut Courtois e Mishel Gerzig

Thibaut Courtois e Mishel Gerzig saranno presto sposi: la proposta di matrimonio è arrivata a Positano, dove i due sono in vacanza. Le immagini del gigantesco portiere belga del Real Madrid (poco sopra i due metri di altezza) in ginocchio per chiedere la mano della modella israeliana, in lacrime per la gioia, con lo sfondo della penisola sorrentino-amalfitana, hanno fatto rapidamente il giro del mondo.

Una data non casuale: la proposta è arrivata alla vigilia del compleanno della stessa modella israeliana, che diffuso anche le immagini sui social commentando: "Dico sì a tutta la vita assieme a te". Anche il gigante buono del Real Madrid era commosso, e dopo il sì della sua compagna, ha voluto esprimere il suo amore sui social: "La mia futura sposa, la mia tifosa numero uno, la persona che mi fa ridere ogni ogni giorno", ha scritto il portierone belga, "e a questa fantastica mamma extra per i miei ragazzi. Non riesco a ringraziarti abbastanza per tutto quello che fai per noi". Courtois ha anche due figli (Adriana e Nicolas) avuti dalla precedente relazione con Marta Dominguez.

Un matrimonio dunque che arriverà a coronamento di un anno già straordinario per Courtois, fresco vincitore della Champions League con il Real Madrid e della Liga spagnola. Il portiere belga, che parteciperà anche con la selezione dei Diavoli Rossi alla prossima Coppa del Mondo in Qatar prevista a dicembre 2022, è ormai universalmente riconosciuto come uno dei portieri più forti del mondo, capace di vincere tutti i trofei nei campionati in cui ha giocato (belga, inglese e spagnolo), nonché tutti i titoli continentali (Europa League, Champions, Supercoppa Europea e Mondiale per Club).