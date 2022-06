Tettoia e barriere abusive al centro sportivo del Calcio Napoli a Pinetamare, ordinata la demolizione Ordinanza del Comune di Castel Volturno: “Abusi edilizi in area sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale. Vanno rimossi”

A cura di Pierluigi Frattasi

Tettoia e barriere abusive al centro sportivo del Calcio Napoli di Pinetamare, a Castel Volturno. Il Comune ne ordina la demolizione. La decisione della città del Casertano è arrivata a seguito del sopralluogo dei tecnici dell'area anti-abusivismo, con l'ordinanza numero 80 del 14 giugno scorso. Ma sulla vicenda è aperta anche un'indagine della Procura di Santa Maria di Capua Vetere, come ricostruito nel documento. Nella relazione dei tecnici sono evidenziati "una serie di rilievi e contestazioni di natura urbanistica, consistenti nell’avvenuta realizzazione di una tettoia destinata ad area parcheggio ad est, di una barriera grigliata collocata lungo il prospetto nord e di altra posta sul parapetto sul lato nord del parcheggio, opere da ritenersi abusive, poiché non assentite da alcun titolo edilizio", scrive il Comune e realizzate "in area sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale".

Per questi motivi, il Comune di Castel Volturno ha ordinato al proprietario dell'area dove insiste il fabbricato la demolizione delle opere abusive entro 3 mesi (90 giorni) dalla notifica dell'ordinanza. In mancanza del quale procederà poi il Comune a spese del responsabile dell'abuso. I titolari potranno comunque fare eventualmente ricorso al Tar della Campania entro 60 giorni contro l'ordinanza, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, come prevede la normativa.

Quali sono le opere abusive secondo il Comune? Nello specifico, come ricostruito nell'ordinanza di abbattimento, si tratterebbe di una tettoia sorretta da strutture verticali il legno destinata ad area di parcheggio all'aperto, lunga circa 24 metri e larga 11, e posizionata ad est della struttura utilizzata dalla Società Sportiva Calcio Napoli spa e a nord del complesso alberghiero Resort Marina di Castello. Oltre alla barriera grigliata sul versante nord di circa 85 metri e di una ulteriore barriera su tutto il muretto che cinge il limite nord dell'are ai parcheggio per altri 85 metri circa.