Terzo scudetto Napoli, feste e maxi-schermi in ogni quartiere e spettacoli con i calciatori Il Prefetto di Napoli Palomba: “Abbiamo incontrato De Laurentiis e il sindaco Manfredi. Ipotesi festa in piazza del Plebiscito, con eventi nelle piazze delle Municipalità”.

A cura di Pierluigi Frattasi

I preparativi per la festa Scudetto a Forcella. Foto / Fanpage.it

Feste con maxi-schermi in ogni quartiere e spettacoli con i calciatori azzurri, con un grande evento in piazza del Plebiscito. Cominciano a prendere forma a Napoli i festeggiamenti per l'agognato terzo scudetto che arriverebbe a 33 anni di distanza a quello conquistato dagli azzurri con Diego Armando Maradona nel 1990. In città fervono i preparativi per omaggiare nel giusto modo la possibile vittoria del tricolore. E mentre le strade e le piazze si tingono di azzurro e si preparano manifestazioni e collette spontanee in ogni vicolo e rione, anche le istituzioni si stanno preparando per organizzare una festa in grande stile.

Festa al Plebiscito e maxi-schermi in ogni quartiere: il piano

Ci sono già stati diversi incontri in Prefettura con il sindaco Gaetano Manfredi e il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis. In piazza, secondo le prime stime, potrebbero esserci 2-3 milioni di tifosi a festeggiare. Il cuore dell'evento sarà in piazza del Plebiscito, dove ci sarà il palco con il maxi-schermo, mentre si ipotizzano altri maxi-schermi collegati nelle piazze principali delle Municipalità. Il primo cittadino ha ipotizzato che la festa scudetto dovrebbe tenersi domenica 4 giugno, in occasione dell'ultima giornata di campionato dove il Napoli giocherà in casa con la Sampdoria. Il Comune metterà a disposizione dei fondi per le Municipalità.

Anche il Rione Traiano si prepara per la festa scudetto. / Foto Fanpage.it

Ma è possibile che la festa spontanea dei tifosi possa arrivare prima, nel caso di vittoria matematica dello scudetto, che potrebbe arrivare anche tra fine aprile e inizio maggio. Attualmente il Napoli, alla 27esima giornata, è primo in classifica con 71 punti, con 19 punti di distacco dalla Lazio, seconda. Ma ci sono molte incognite, tra queste, ad esempio, l'esito del ricorso della Juventus al Collegio di Garanzia del Coni sui 15 punti di penalizzazione, fissato il per 19 aprile.

Il Prefetto di Napoli: "Eventi in molte piazze"

Sui festeggiamenti per l'eventuale vittoria del terzo scudetto del Napoli è intervenuto il Prefetto Claudio Palomba, a Sky Sport:

"Abbiamo già avuto degli incontri sia con il presidente De Laurentiis che con il sindaco Manfredi – ha detto il rappresentante di Governo – L’idea è quella di creare tante piazze del tifo, portare diciamo anche attrazioni artistiche in varie piazze e anche possibilmente i vari calciatori nelle varie piazze che andremo ad individuare con dei maxischermi collegati con Piazza Plebiscito. Stiamo lavorando a questo, lo stesso Comune metterà a disposizione delle municipalità delle risorse economiche: vogliamo che sia una festa, diffusa e che coinvolga tutta la città".

Città blindata per Italia-Inghilterra

Il prossimo appuntamento sportivo importante per Napoli però sarà la partita Italia-Inghilterra, che si giocherà giovedì 23 allo Stadio Maradona. In città sono attesi 2.400 tifosi inglesi, mentre la mattina sarà presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che però non assisterà alla partita.