Quali sono i cinque posti di Napoli in cui già si festeggia lo scudetto: la mappa Addio alla scaramanzia: a Napoli già si prepara la festa per il terzo scudetto. In cinque posti della città la festa è praticamente già iniziata.

A cura di Giuseppe Cozzolino

A Piazza Miracoli inaugurato il murale di Maradona

Non c'è più scaramanzia: a Napoli è scattato solo il conto alla rovescia per poter festeggiare il terzo scudetto. E allora la città si prepara già alla grande festa: giorno dopo giorno spuntano bandiere, striscioni, murales in ogni finestra, terrazzo o muro della città, e proprio come una volta è già "gara" tra vicoli e rioni a chi si colorerà più d'azzurro rispetto agli altri. In cinque posti di Napoli in particolare la festa scudetto è praticamente già iniziata, ed attende solo il proverbiale bagno di folla che avverrà come da tradizione quando ci sarà anche la matematica a dare ragione al Napoli.

Molti quartieri e rioni si sono autofinanziati con improvvisate raccolte di fondi (la "colletta") per acquistare vernice, festoni, bandiere che sono stati poi collocati nei vicoli, non senza polemiche da parte di chi teme che deturpino le zone monumentali.

Già festa a Forcella

Nel quartiere di Forcella, dove esplose la festa nel 1987 in occasione del primo scudetto tanto da rimanere proverbiale, è già tutto pronto: in via Vicaria già corrono un chilometro di nastri bianchi e azzurri da una parte all'altra della strada, gli striscioni abbondano e ormai attraversare il quartiere vuol dire sfilare tra bandiere e gadget del Napoli un po' ovunque, con gli stessi turisti di passaggio che ormai si lasciano contagiare a loro volta, comprando maglie e sciarpe della squadra e aggiungendo una ennesima "nota blu" nel quartiere".

I preparativi per la festa Scudetto a Forcella. Foto / Fanpage.it

Tutto azzurro ai Quartieri Spagnoli

Immancabili ovviamente i Quartieri Spagnoli di Napoli, dove già da settimane, oltre a bandiere, striscioni e gadget di ogni tipo, sono apparsi anche i cartonati a grandezza naturale dei giocatori del Napoli. Ci sono tutti, da Meret a Osihmen, in vico Colonne a Cariati: a due passi da via De Deo dove si trova il grande murale di Maradona, da sempre punto di riferimento del tifo in città e dove ogni giorni arrivano tantissimi turisti in pellegrinaggio.

I cartonati dei giocatori in Vico Colonne a Cariati, nei Quartieri Spagnoli.

Sempre nei Quartieri Spagnoli è apparso anche un "gigantesco" Vesuvio, con annessi fumogeni a simularne l'eruzione. Vesuvio ovviamente colorato in chiave bianco-azzurra per lo scudetto del Napoli.

Il finto Vesuvio ai Quartieri Spagnoli

Vico Paradiso a Materdei, lo scudetto sulle scale

La scaramanzia è terminata anche nel Vico Paradiso, nel quartiere di Materdei: qui da giorni campeggia un gigantesco scudetto tricolore sulle scalinate, mentre tutto intorno è un tripudio di bandiere e vessilli del Napoli.

Anche le altre scalinate hanno "cambiato colore", diventando bianche e azzurre, mentre tra i palazzi spicca lo striscione dedicato al terzo scudetto, una parola impronunciabile a Napoli fino a poco tempo fa e che ora, ormai, tutti pronunciando in attesa di poterlo anche festeggiare a breve.

Lo Scudetto "apparso" sulle scalinate del Vico Paradiso, a Materdei

Piazza Miracoli e il murale di Maradona

Nel Rione Sanità, altro quartiere nel cuore di Napoli, la festa è iniziata contestualmente all'inaugurazione di un nuovo murale dedicato a Diego Armando Maradona in piazza Miracoli: tripudio pubblico, fiume di bandiere e canti per ricordare il Pibe de Oro ma anche per festeggiare lo Scudetto ormai imminente. La piazza nel cuore del Rione Sanità si prepara ad essere uno dei punti caldi dei festeggiamenti azzurri del terzo scudetto. Altre maxi opere dedicate al numero 10 argentino sono ai Quartieri Spagnoli, a San Giovanni a Teduccio e a Miano.

D'azzurro è tinta anche via Carbonara, la strada che da via Foria conduce a Porta Capuana: striscioni ad ogni incrocio, ognuno con una frase ad hoc.

A Piazza Miracoli inaugurato anche un nuovo murale per Maradona

Rione Traiano, la zona Ovest ribolle

Non solo il Centro Storico: lo Scudetto è già pronto per essere festeggiato anche nelle periferie. Al Rione Traiano, nel quartiere occidentale di Soccavo, sono apparsi i cartonati a grandezza naturale dei giocatori come già visti ai Quartieri Spagnoli. Oltre, ovviamente, a bandiere, striscioni, sciarpe e tutto quanto necessario per festeggiare il terzo scudetto del Napoli.