Maxi-schermo in piazza Plebiscito per la festa scudetto: parla il sindaco di Napoli

Il sindaco Gaetano Manfredi: “Stiamo valutando una festa per il Terzo Scudetto in piazza del Plebiscito per l’ultimo giorno di campionato”, il 4 giugno.

“Stiamo valutando un’ipotetica festa scudetto a Piazza del Plebiscito. Sarebbe uno scudetto della città. L’ipotesi che stiamo valutando è installare un maxi-schermo nel giorno dell’ultima partita di campionato. È un’ipotesi realistica”. A parlare è il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. La sua idea? Una festa in piazza del Plebiscito per l'ultimo giorno di campionato, domenica 4 giugno 2023, durante la quale il Napoli gareggerà contro la Sampdoria.

Per Manfredi, che è intervenuto a “Si Gonfia la Rete”, la trasmissione su Radio CRC di Raffaele Auriemma, l'ipotesi Terzo Scudetto del Napoli è tutt'altro che remota e il primo cittadino sta valutando, insieme al suo staff anche la possibilità di poter festeggiare l'eventuale vittoria in modo degno della città. L'ultimo scudetto risale, infatti, ad oltre 30anni fa: alla stagione 1989-'90, quando nel Club Azzurro giocava ancora Diego Armando Maradona.

Ma l'ex rettore della Federico II non ha dubbi:

“Io credo che questo scudetto sia uno scudetto frutto non solo della capacità sportiva – dice – ma anche organizzativa del Napoli. È anche uno stile, qualcosa in più senza nulla togliere ai primi due scudetti vinti con Maradona. È qualcosa di diverso perché c’è tanto di una Napoli che vuole affermare e mantenere la propria tradizione e vuole fare le cose per bene. Le prestazioni in Champions League mostrano una Napoli leader nel calcio e che lo vuole essere anche in altri settori. Ancora presto per definire le modalità organizzative della festa, “ci saranno degli aspetti di sicurezza che andranno valutati con la Questura – precisa il primo cittadino – Dobbiamo essere bravi a conciliare la spontaneità di questo momento con la sicurezza di chi ci partecipa".