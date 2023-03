Terzo Scudetto del Napoli, De Laurentiis: “Festa con 3 milioni di persone, la città impazzirebbe” De Laurentiis: “Il coronamento di uno Scudetto potrebbe far impazzire la città che sta già impazzendo”

A cura di Pierluigi Frattasi

Il terzo Scudetto del Napoli? Aurelio De Laurentiis non ha dubbi, se ci sarà la città impazzirà di gioia. "Si stima che siano tra i 2 e i 3 milioni di partecipanti alla festa dello scudetto", ha detto il patròn azzurro nel corso della conferenza stampa del premio sportivo a Victor Osimhen da parte della Stampa Estera in Italia. "Sono passati 33 anni dall'ultimo scudetto – ha commentato il presidente del Calcio Napoli, ricordando l'ultimo tricolore vinto dal Club nel 1990 con Diego Armando Maradona – Pensate a quanti napoletani sono nati e non hanno vissuti i primi due titoli, tantissimi".

De Laurentiis: "Lo scudetto farebbe impazzire la città"

L'ipotesi del terzo scudetto sta già entusiasmando la città. La cavalcata azzurra in campionato ha galvanizzato i tifosi e sono già tantissime le iniziative che stanno sorgendo spontaneamente nei diversi quartieri della città. Ai Quartieri Spagnoli sono comparse le sagome dei calciatori a grandezza naturale. Bar e caffetterie stanno omaggiando i campioni azzurri con dolci e altre prelibatezze. Un entusiasmo che cresce di giorno in giorno. L'attesa del terzo scudetto, peraltro, come ha ricordato De Laurentiis è stata finora molto lunga. Oltre trent'anni. E anche sofferta. Il presidente azzurro non lo nasconde: "Dopo esser sprofondati nel fallimento – ha detto stamattina – ed essere rinati e aver visto la crescita constante del club in questi 18 anni, il coronamento di uno Scudetto potrebbe far impazzire la città che sta già impazzendo e si sta già organizzando per la festa".

Il Comune prepara la festa a piazza Plebiscito

Anche il Comune di Napoli sta studiando i festeggiamenti in caso di eventuale vittoria dello Scudetto, che possano rendere degno omaggio alla squadra delle città. Il sindaco Gaetano Manfredi, sfidando la scaramanzia, ha già anticipato che il Municipio sta pensando ad un piano per organizzareuna grande festa in occasione dell'ultima giornata di campionato del 4 giugno prossimo da tenersi in piazza del Plebiscito, con tanto di maxi-schermo. L'evento, peraltro, sarà organizzato in collaborazione con Questura e Prefettura, per evitare problemi di ordine pubblico.