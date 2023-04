Terzo Scudetto del Napoli, due giorni di festa: 3 giugno al Maradona, il 4 al Plebiscito con i calciatori Riunione in Prefettura del Comitato Ordine Pubblico, presenti il sindaco Manfredi e Aurelio De Lurentiis. Pronta la bozza del piano della festa.

A cura di Pierluigi Frattasi

Due giorni di festa per il Terzo Scudetto del Napoli. Il 3 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona con la consegna della coppa al Napoli e domenica 4 giugno in piazza del Plebiscito con il maxi-schermo, con i calciatori sul palco, con feste collegate che si terranno nelle altre piazze, come piazza Nazionale, piazza Vanvitelli, e Scampia. In Prefettura oggi, 6 aprile 2023, si è affrontata la prima bozza del piano in vista dei probabili festeggiamenti per la vittoria del tricolore. Presenti alla riunione del Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza al Palazzo di Governo, il prefetto Claudio Palomba, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il questore Alessandro Giuliano e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Sui palchi anche gli artisti napoletani

Si tratta solo della prima bozza presa in considerazione in Prefettura, mentre il programma artistico dei festeggiamenti è ancora tutto da definire. Si sta pensando anche all'esibizione di vari artisti sui palchi per tutta la giornata di domenica. La doppia festa ufficiale organizzata è stata presa in considerazione sia dal punto di vista della sicurezza che della salute pubblica. Al tavolo erano presenti anche il direttore dell'Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, e il direttore del 118 di Napoli, Giuseppe Galano.

Alla riunione ha partecipato anche Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell'Unione Industriali di Napoli. Alcuni imprenditori partenopei vorrebbero partecipare ai festeggiamenti investendo nell'organizzazione delle celebrazioni. Alla riunione c'era anche una delegazione della Regione Campania. Ma la Prefettura ha i riflettori accesi anche sul giorno della vittoria matematica dello Scudetto, che potrebbe arrivare tra fine aprile e inizio maggio. In quell'occasione ci sarà un rafforzamento della sicurezza in città, in vista della festa spontanea dei tifosi che sicuramente ci sarà. Sarà predisposto anche un servizio di pronto intervento sanitario pronto a rispondere a chiamate e con alcuni punti fissi in alcune piazze della città.