video suggerito

Terzo memorial Carmine Franzese: raccolta fondi per il primo centro sarcomi del sud Italia Il memorial, voluto dai genitori del giovane scomparso per tumore, ha come obiettivo la creazione del primo centro sarcoma del sud Italia all’interno del Santobono. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Vincenzo Cimmino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un nuovo centro contro i sarcomi da far nascere all'interno dell'ospedale pediatrico Santobono Pausilipon. È questo l'obiettivo del terzo Memorial Carmine Franzese, nato dalla volontà dei genitori del giovane morto a soli 17 anni di tumore il 28 giugno 2022, in programma per il 16 luglio presso Villa Avellino a Pozzuoli. Un evento che vuole essere, nelle parole degli organizzatori, "una rivoluzione fatta di amore, tenacia e ricerca". Quello di lunedì sarà un appuntamento per ricordare Carmine, certo, ma anche per raccontare l'importanza della ricerca, della solidarietà, attraverso la volontà di creare il primo centro sarcoma del Sud Italia entro il prossimo autunno.

Ed è proprio questo che si chiede, solidarietà per la ricerca scientifica. Il nuovo laboratorio, infatti, consentirà ai medici di dispensare protocolli sperimentali ai pazienti che non rispondono alle normali chemioterapie. Per partecipare alla serata puteolana sarà necessario devolvere una donazione di almeno 50 euro alla Fondazione Santobono Pausilipon con causale "ricerca sul sarcoma 3° Memorial Carmine Franzese". Offerte che si possono fare in qualunque altro momento dell'anno, anche senza la necessità di partecipare alla serata, e tutte finalizzate alla realizzazione del laboratorio di ricerca in oncoematologia dello stesso ospedale. Paolo e Antonietta Sandoli, genitori del giovane, vogliono omaggiare così la memoria del loro figlio. La volontà di creare il centro attraverso l'utilizzo di una parte dei fondi era stata annunciata già lo scorso anno, al secondo memorial.

Per la causa sono stati raccolti già oltre 120mila euro, interamente devoluti al pediatrico napoletano. Tra i primi a supportare il progetto Massimo Abate, compianto primario di oncologia pediatrica scomparso durante lo scorso anno e Rodolfo Conenna, direttore generale del Santobono. Dopo il successo delle prime due edizioni, quindi, il memorial Carmine Franzese torna ancora una volta per dare una speranza, attraverso la raccolta fondi, a chi è affetto dal sarcoma. A dare inizio alla serata di lunedì 16 giugno sarà la lettura della lettera dei genitori di Carmine, Paolo e Antonietta. Ad alternarsi sul palco, poi, saranno tanti ospiti speciali, tra i quali Peppe Iodice, Ciccio Merolla e Alberico Lombardi.