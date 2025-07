Terrence Flynn è il nuovo console degli Stati Uniti d’America a Napoli

Terrence Flynn, nuovo console statunitense a Napoli

Terrence Flynn è il nuovo Console Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli. L'annuncio è arrivato direttamente dai canali social del Consolato USA a Napoli. Flynn succede a Tracy Roberts-Pounds, arrivata nel luglio 2022 e, scherzosamente, definita sui social come la console generale "dei due Scudetti" azzurri (2023 e 2025). Il consolato generale degli Stati Uniti d'America vanta una lunga tradizione a Napoli, addirittura pre-unitaria: era il 1796 quando l'allora giovane stato nord-americano usciva da una furibonda guerra civile e cercava di avere buoni rapporti con quanti più stati europei possibili. Tra questi, c'era anche l'allora Repubblica Partenopea, nata durante le campagne napoleoniche che sconvolsero l'Europa. Oggi, il consolato statunitense di Napoli è anche l'unico autorizzato a rilasciare visti di immigrazione in Italia ed ha autorità per le richieste relative alle persone residenti in Italia, Iran e Malta.

Laureato alla Saint John’s University, alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Minnesota e alla National Defense University, Flynn parla italiano, portoghese, spagnolo e russo. Prima di arrivare a Napoli, ha fatto una lunga carriera diplomatica: entrato nel Dipartimento di Stato americano nel 1999, è stato anche Ministro Consigliere per gli Affari Amministrativi presso la Missione Diplomatica degli Stati Uniti in Iraq. Dal 2020 al 2023, è stato a capo della Regional Syria Platform del Dipartimento di Stato, operante in più sedi e con base a Istanbul, in Turchia. In precedenza, era stato anche Direttore del Baghdad Diplomatic Support Center. Già Vice Capo Missione presso l’Ambasciata degli Stati Uniti a La Valletta, Malta dal 2014 al 2017, nei due anni precedenti era stato Vice Console Generale presso il Consolato Generale degli Stati Uniti a San Pietroburgo, in Russia. Ma non solo: ha ricoperto il ruolo di Direttore del Programma per la Lotta Internazionale contro il Narcotraffico presso la Missione Diplomatica degli Stati Uniti in Brasile e quello di Console per gli Affari Amministrativi presso l’Ambasciata degli Stati Uniti a Port of Spain, sull'isola di Trinidad e Tobago. Ha inoltre prestato servizio in Malesia e in El Salvador.

Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha invece accolto sui propri canali social l'arrivo del nuovo console statunitense:

