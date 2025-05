video suggerito

Terremoto questa sera di magnitudo 2.6 a Raviscanina, nel Casertano. È la seconda scossa oggi nella zona Scossa di terremoto a Raviscanina, nella provincia di Caserta, nella serata odierna. Questa mattina un'altra scossa di terremoto c'era stata a Baia e Latina, poco distante.

A cura di Valerio Papadia

Giornata movimentata quella di oggi, venerdì 16 maggio, nella provincia di Caserta: una scossa di terremoto si è registrata questa sera, poco prima delle 20, nel territorio di Raviscanina. Come rende noto l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), la scossa di terremoto è stata registrata alle 19.54 e ha avuto una magnitudo di 2.6 della scala Richter; l'evento sismico, inoltre, si è verificato a una profondità molto esigua, soltanto 1 chilometro, per cui è stata distintamente avvertita.

Questa mattina un altro terremoto a Baia e Latina

Quello registrato in serata è il secondo evento sismico che si è verificato nella giornata odierna nella zona. Questa mattina, infatti, un'altra scossa di terremoto è stata registrata, precisamente alle ore 10.19, nel Comune di Baia e Latina, che si trova non molto distante da Raviscanina, a circa 12 chilometri. L'evento sismico di questa mattina ha avuto una magnitudo di 2.1 della scala Richter e, anche in questa occasione, è stato distintamente avvertito dalla popolazione.