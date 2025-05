Scossa di terremoto di magnitudo 2.1 nel comune di Baia e Latina, in provincia di Caserta

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una scossa di terremoto è stata registrata questa mattina alle 10.19 nel territorio casertano, poco distante dal comune di Baia e Latina, ad una profondità di 5 chilometri. La scossa è stata di magnitudo 2.1 ed è stata avvertita distintamente dalla popolazione, anche se non ha causato danni a cose o persone. Scossa che è stata avvertita, in maniera leggera, anche nei comuni limitrofi.

Il territorio dell'Alto Casertano non è nuovo a queste scosse: già nelle scorse settimane, nel territorio di Roccamonfina, vi erano state scosse di magnitudo superiore a 2.0 e ben avvertite dalla popolazione. La maggiore si registrò lo scorso 9 dicembre, quando venne registrata una scossa di 3.6 di magnitudo che fece anche danni ad alcuni edifici. L'intera Campania, del resto, è regione di livello 1 per il rischio sismico, ovvero il più alto in assoluto: scosse che però appaiono concentrate per lo più lungo la dorsale appenninica e dunque le province di Avellino e Benevento, mentre quelle di Salerno e Caserta sono meno colpite. E questo senza contare i fenomeni di natura vulcanica come i Campi Flegrei ed il territorio Vesuviano, dove le scosse sono dovute all'attività dei due supervulcani, gli unici sulla terraferma ancora attivi in tutta Europa.