Terremoto oggi, scossa di magnitudo 3.6 a Laviano: paura in provincia di Salerno La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione, ma non si registrano danni. La zona è la stessa devastata dal terremoto del 1980.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura nella mattinata di oggi, mercoledì 26 luglio, nella provincia di Salerno: intorno alle 10.20 una scossa di terremoto di magnitudo 3,6 si è registrata a Laviano. Il terremoto è stato distintamente avvertito da tutta la popolazione circostante, dal momento che non solo l'intensità della scossa è stata mediamente elevata, ma la profondità dell'evento sismico è stata di 15 chilometri. Laviano rientra tra le cittadine che, nel 1980, sono state devastate dal terremoto in Irpinia.

"È stata una scossa forte, avvertita bene dalla popolazione, ma dopo un giro di ricognizione posso dire che non registriamo danni in paese. Qui la situazione è sotto controllo un po' di paura ma niente di più" ha raccontato il comandante della Polizia Municipale di Laviano, Rocco Falivena, all'Ansa. "Non si riportano danni a cose o persone. Io non me ne sono neanche accorto. Ho appreso dell'evento consultando i dati sui terremoti. In ogni caso non si registrano danni sul territorio" ha detto invece il sindaco Oscar Imbriaco.