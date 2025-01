Terremoto nel Casertano, due scosse nella notte: la più forte di magnitudo 2.0 a Roccamonfina

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Due scosse di terremoto questa notte sono state registrate nel Casertano, nella zona di Roccamonfina, dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La maggiore delle quali di magnitudo 2.00, alle ore 2,07 di mercoledì 29 gennaio 2025, ad una profondità stimata di circa 6 km. Un'altra scossa si è registrata alcune ore prima, in questo caso di magnitudo 1.0, ad una profondità sempre di 6 km, alle ore 20,53. Una terza scossa si era avuta nella giornata di ieri, martedì 28 gennaio, alle ore 13,47, di magnitudo 2.5 e ad una profondità di 5 km.

L'epicentro del terremoto a Roccamonfina / Fonte Ingv

Il sisma, secondo le prime informazioni, non avrebbe avuto gravi conseguenze. Al momento, infatti, non si registrerebbero danni a persone o cose. La scossa di terremoto, ad ogni modo, è stata avvertita chiaramente in molti comuni della zona, che si trova a cavallo tra la provincia di Caserta e il Lazio: oltre che a Roccamonfina, epicentro dell'evento, il terremoto è stato avvertito infatti anche a Teano, Sessa Aurunca, Caianello e Marzano Appio.

La situazione è costantemente monitorata dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano, al momento non sono state segnalate particolari criticità, ma tutto risulta sotto controllo. Anche dal mondo istituzionale non sono arrivate particolari segnalazioni di danneggiamenti o avvisi alla cittadinanza di stare in allerta, ma la macchina dei controlli è in continua attività e non sarà tralasciato nulla, per garantire la piena sicurezza di tutti i cittadini.