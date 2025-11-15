Terremoto nei Campi Flegrei, scossa 2.0 di magnitudo alle 19.57 di oggi sabato 15 novembre

Immagine di repertorio

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 è stata registrata nei Campi Flegrei alle 19.57 di oggi, sabato 15 novembre. La scossa è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, poco al largo da via Napoli, il litorale di Pozzuoli, nel cuore della maxi caldera dei Campi Flegrei. Non si registrano danni a persone o cose.

Il Comune di Pozzuoli ha fatto sapere che "l’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.0 ± 0.3, localizzato nel del Golfo di Pozzuoli, all’altezza di Via Napoli. Il sisma si è prodotto alle 19:57 ora locale (UTC 18:57) del 15/11/2025, alla profondità di 3.3 km. L’evento", prosegue la nota, "potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro. Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891. Protezione Civile: 081/18894400. Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei".