Campi Flegrei

Terremoto oggi ai Campi Flegrei, sciame sismico, scosse di lieve entità

Sciame sismico all’alba ai Campi Flegrei: diverse scosse tra 1.0 e 1.7.
A cura di Redazione Napoli
Campi Flegrei

Una sequenza ravvicinata di scosse con magnitudo fra 1.0 e 1.7 è stata registrata all’alba nell’area dei Campi Flegrei, con epicentro nella zona della solfatara.

Secondo quanto comunicato dall’Osservatorio Vesuviano al Comune di Pozzuoli, lo sciame sismico – ovviamente si tratta di movimenti bradisismici attinenti alla caldera vulcanica flegrea – è iniziato alle 6:43 ora locale e al momento è ancora in corso.

«L’amministrazione comunale, insieme alla Protezione Civile, segue l’evoluzione del fenomeno e invita i cittadini a segnalare eventuali danni o criticità ai numeri dedicati: Polizia Municipale 081/8551891, Protezione Civile 081/18894400» si legge nella nota del sindaco.

