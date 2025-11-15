Terremoto oggi ai Campi Flegrei, sciame sismico, scosse di lieve entità

Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

Sciame sismico all’alba ai Campi Flegrei: diverse scosse tra 1.0 e 1.7.

Una sequenza ravvicinata di scosse con magnitudo fra 1.0 e 1.7 è stata registrata all’alba nell’area dei Campi Flegrei, con epicentro nella zona della solfatara.

Secondo quanto comunicato dall’Osservatorio Vesuviano al Comune di Pozzuoli, lo sciame sismico – ovviamente si tratta di movimenti bradisismici attinenti alla caldera vulcanica flegrea – è iniziato alle 6:43 ora locale e al momento è ancora in corso.

«L’amministrazione comunale, insieme alla Protezione Civile, segue l’evoluzione del fenomeno e invita i cittadini a segnalare eventuali danni o criticità ai numeri dedicati: Polizia Municipale 081/8551891, Protezione Civile 081/18894400» si legge nella nota del sindaco.