Terremoto nei Campi Flegrei, magnitudo 3.0: la scossa più forte degli ultimi 12 mesi

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 si è verificata questa notte all'1.45 nei Campi Flegrei. Il sisma è stato registrato dalla Sala Operativa dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ad una profondità di 4 chilometri. La popolazione lo ha avvertito distintamente in tutta la zona, ma anche nella parte occidentale di Napoli, tra i quartieri di Bagnoli e Fuorigrotta. Si tratta della scossa più forte registrata da marzo 2022, quando se ne registrò una di 3.5 di magnitudo, sempre con epicentro nei Campi Flegrei: in quell'occasione, si trattò della scossa di terremoto più alta mai registrata dal 1984 ad oggi.

In tanti hanno avvertito distintamente la scossa, preceduta come sempre da un forte rumore simile ad un boato: non ci sono danni a persone o cose, anche se per il comprensibile spavento in molti sono usciti di casa, almeno per qualche minuto in attesa di capire cosa stesse succedendo.