Terremoto Ischia oggi, scossa 2.6 alle 15.26

La scossa è stata avvertita sull’isola del Golfo di Napoli intorno alle 15.30 di oggi.
A cura di Valerio Papadia
Terremoto sull'isola di Ischia oggi, venerdì 6 marzo. Una scossa di magnitudo 2.6 della scala Richter, come ha reso noto l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stata registrata alle ore 15.26 sull'isola del Golfo di Napoli; il terremoto si è verificato a una profondità di 1 chilometro, motivo per il quale è stato distintamente avvertito dai residenti, in buona parte dell'isola, da Casamicciola a Serrara Fontana e Barano. Precisamente, però, l'evento sismico è stato registrato nella zona di Casamicciola Terme, purtroppo già tristemente nota per i terremoti: nel 2017, infatti, una scossa di magnitudo 3.9 provocò la morte di 2 persone, mentre altre 42 rimasero ferite.

Cronaca
Terremoti
