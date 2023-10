Terremoto in Irpinia, scossa magnitudo 2.6 con epicentro a Volturara Scossa di terremoto con epicentro Volturara Irpina, in provincia di Avellino: magnitudo 2.6, avvertita anche nei paesi vicini e nel capoluogo di provincia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata questa sera in Irpinia, con epicentro a Volturara. La scossa è stata avvertita anche nei comuni limitrofi, da Serino a Montoro, ma anche nelle zone della valle avellinese. La scossa, registrata alle 21:03 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ad una profondità di circa dieci chilometri, non avrebbe causato danni, ma solo tanto spavento nei cittadini della zona.

Segnalazioni del terremoto sono arrivate, oltre che dall'epicentro di Volturara Irpina, anche nel comune di Serino, che si trova a valle rispetto alla cittadina del cuore del Parco Regionale dei Monti Picentini e dove molti cittadini hanno spiegato di aver sentito anche una sorta di boato, scendendo così in strada spaventati, ma non solo. La scossa è stata avvertita anche nelle cittadine di Solofra, di Montoro e nel capoluogo di Avellino, nelle zone del Rione Ferrovia e del Rio Sant'Oronzo, che lo separa da Aiello del Sabato, Cesinali ed Altripalda, altri comuni dove la scossa è stata avvertita da diverse persone. La scossa, avvenuta ad una profondità di circa dieci chilometri, non sembra aver causato danni. Ma molti cittadini hanno segnalato sui social network di aver sentito in modo chiaro la scossa, anche se lo spavento più grande sembra essere stato quello degli abitanti di Volturara Irpina e di Serino. Diverse le telefonate ai Vigili del Fuoco, ma la situazione sta tornando lentamente alla calma dopo diversi minuti di paura e centralini intasati dalle chiamate di chi ha sentito in maniera chiara e distinta la scossa poco dopo le 21 di questa sera.