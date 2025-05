Terremoto di magnitudo 2.2 nel Casertano, epicentro sul Matese. Terza scossa in due giorni

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Terremoto nel Casertano, nella serata di oggi, alle ore 19,23 di sabato 17 maggio 2025. Una scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata dai sismografi dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Sala Sismica INGV-Roma), con epicentro a Sant'Angelo D'Alife, nei pressi del Parco Regionale del Matese, e ad una profondità attualmente stimata di 9 km. Si tratta della terza scossa in due giorni nella zona. Al momento non si registrano danni a cose o persone. L'evento sismico è stato avvertito dalla popolazione ed attentamente monitorato dall'Ingv.

Il sisma registrato a Sant'Angelo D'Alife

Terza scossa in due giorni sul Matese

Ieri si era registrato un sisma di magnitudo 2.6, attorno alle 19,54 a Raviscanina, poco distante dalla scossa di oggi, ma ad una profondità di appena un km. Sempre ieri, ma la mattina, un'altra scossa di terremoto è stata registrata, precisamente alle ore 10,19, nel Comune di Baia e Latina, che si trova non molto distante da Raviscanina, a circa 12 chilometri. L'evento sismico di ieri mattina ha avuto una magnitudo di 2.1 della scala Richter e, anche in questa occasione, è stato distintamente avvertito dalla popolazione. Nella zona in passato si sono registrati anche altri terremoti. Al momento non ci sono segnalazioni di particolari rischi per la popolazione. Resta alta l'attenzione dei ricercatori dell'Ingv sulla situazione in Campania. Secondo gli studi dell'Ingv, la sequenza sismica del Sannio-Matese è iniziata il 29 dicembre 2013. In passato si sono avuti terremoti anche di magnitudo 5,0 ad una profondità di 22 km.