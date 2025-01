video suggerito

Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.7 il 18 gennaio Scossa di terremoto alle 17.58 ai Campi Flegrei di magnitudo 2.7 Richter; profondità stimata 0.1 km, epicentro localizzato a Pozzuoli, in via Napoli.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 sulla scala Richter è stata rilevata alle 17.58 di oggi (ora italiana), sabato 18 gennaio, nell'area dei Campi Flegrei, tra la parte occidentale di Napoli e l'immediata provincia. I sismografi dell'Ingv hanno stimato una profondità di 0.1 chilometri, l'epicentro è stato individuato a Pozzuoli, via Napoli, nella zona costiera, in corrispondenza dell'Accademia Aeronautica Militare. Non si segnalano danni o feriti. L'evento sismico sarebbe da inquadrare nel fenomeno del bradisismo e, scrive il Comune di Pozzuoli su Facebook, "potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro".

Il terremoto di oggi arriva a 24 ore esatte dalla scossa più forte avvertita ieri: ore 17.53, magnitudo 3.0, avvertita, oltre che a Pozzuoli e nella confinante area di Agnano, anche nei quartieri occidentali e centrali di Napoli (Vomero, Arenella, Bagnoli, Soccavo, Pianura e Fuorigrotta). L'evento del 17 gennaio, aveva comunicato il Comune di Pozzuoli sulla base delle informazioni fornite dall'Osservatorio Vesuviano, faceva parte di uno sciame sismico che si è concluso la sera ed è consistito in otto terremoti di magnitudo superiore a 0; i più intensi sono stati quello di magnitudo 3.0 (ore 17.53.50) e le due scosse molto ravvicinate: quella di magnitudo 1.6 alle 17.53 e 21 secondi e quella delle 16.54 e 14 secondi; gli altri cinque eventi sismici sono stati di magnitudo inferiore a 1 sulla scala Richter.

A Fanpage.it Mauro Antonio Di Vito, direttore dell'Osservatorio Vesuviano, ha spiegato che "la sismicità deriva dall'accumulo di stress legato al processo bradisismico" e che "la deformazione continua in modo costante, come l'attività idrotermale molto intensa".