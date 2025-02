Terremoto Campi Flegrei: scossa di magnitudo 2.6 alle 23.18, prosegue sciame sismico

video suggerito

A cura di Nico Falco

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita alle 23.18 di oggi, 13 febbraio, nell'area dei Campi Flegrei; sul sito Internet dell'Osservatorio Vesuviano, sezione locale dell'INGV, i dati indicano che è stata rilevata ad una profondità stimata di 2 chilometri, con magnitudo 2.6 sulla scala Richter ed con epicentro al confine tra la periferia Ovest di Napoli e il limitrofo comune di Pozzuoli; è stata sentita in tutta l'area occidentale di Napoli (tra Bagnoli, Fuorigrotta, Posillipo e Agnano) e anche in altre zone come Camaldoli e zona ospedaliera.

L'evento sarebbe da inquadrare nello sciame sismico che è cominciato nel pomeriggio e ha fatto registrare, anche in serata, numerosi eventi di intensità molto bassa. Pochi minuti prima alcune scosse erano state avvertite dalla popolazione; le più forti alle 22.40 (magnitudo 2.3 Richter, profondità 2.4 km) e alle 23.03 (magnitudo 2.0, profondità 2.4 km). Non si segnalano danni a cose o persone.

La scossa più intensa della giornata, prima di quella delle 23.18, è stata registrata alle 16.34 (magnitudo 2.5, profondità stimata 2 km). Con un post su Facebook il Comune di Pozzuoli aveva comunicato che era in corso un nuovo sciame sismico, partito alle 16.20. Successivamente la stessa amministrazione, in contatto costante con l'Osservatorio Vesuviano, ha fornito diversi aggiornamenti tramite la pagina ufficiale Facebook, l'ultimo alle 20.22:

All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 15 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 ( 15 localizzati) e una magnitudo massima Md = 2.5 ± 0.3.