Terremoto ai Campi Flegrei, scossa alle 16.34: magnitudo 2.5, avvertita anche a Napoli Scossa di terremoto ai Campi Flegrei alle 16.34 di oggi, 13 febbraio, con magnitudo 2.5 Richter; dalle 16.20 alle 16.37 registrati 12 eventi sismici.

A cura di Nico Falco

Nuova scossa di terremoto nel primo pomeriggio di oggi, 13 febbraio: l'evento sismico è stato registrato alle 16.34 di oggi, giovedì 13 febbraio 2025; la magnitudo è stata calcolata in 2.5 sulla scala Richter, l'epicentro è stato localizzato ad Agnano, in zona Pisciarelli, ad una profondità di 2 chilometri. Il terremoto è stato avvertito in diverse zone della parte occidentale di Napoli, tra cui i quartieri di Fuorigrotta e Bagnoli e l'area di Agnano; sentita anche nell'immediata provincia, nel confinante comune di Pozzuoli. L'area è quella dei Campi Flegrei, interessata dal fenomeno del bradisismo. Secondo i dati riportati sul sito internet dell'Osservatorio Vesuviano sono diverse le scosse registrate in questi minuti: 12 eventi, a partire dalle 16.20 (ora locale) e fino alle 16.37.