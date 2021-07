in foto: La scossa vista dal sismografo Ingv

Scossa di terremoto avvertita in tutta la costa adriatica ma sentita distintamente anche in molte zone della Campania. Segnalazioni giungono tra Caserta e tra Napoli e Salerno. La scossa di terremoto è avvenuta poco prima delle ore 15 di oggi sabato 27 marzo. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. Secondo le prime notizie il sisma è di magnitudo stimato 5.3-5.8 scala Richter ed ha epicentro nel mare Adriatico, in zona Croazia ed è stato sentito ovviamente più forte su tutta la dorsale in particolare nelle Puglie. L'epicentro, quanto riferito dall'Ingv, è stato localizzato a 5 chilometri di profondità.

Il sismografo on-line dell'Osservatorio Veusviano dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia riscontra la scossa in maniera molto chiara.

Sul web esplose a centinaia in pochi secondi – soprattutto su Twitter, Telegram e Facebook, le segnalazioni del sisma avvertito non solo in maniera più forte in Pugna e come detto anche in in Campania ma anche in Abruzzo.

In tutta la zona del Gargano e a Foggia e in provincia spavento ma al momento non c'è fortunatamente alcuna segnalazione che il sisma abbia fatto danni.

Protezione Civile Campania: "Monitoriamo scossa"

La Protezione civile della Regione Campania ha avviato il monitoraggio del territorio in seguito alle due scosse di terremoto con epicentro nel mare Adriatico, al largo delle isole Tremiti, avvertite intorno alle 15. Sono state contattate le caserme dei Vigili del Fuoco. Alcune telefonate di residenti nelle zone di Napoli dove le scosse sono state avvertite sono arrivate anche alla Sala operativa della Protezione civile, che è attiva h.24

(aggiornamento 27 marzo ore 15.50)