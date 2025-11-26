Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.2 alle 21.08 nel Golfo di Pozzuoli

Immagine di repertorio

Una scossa di terremoto di 2.2 di magnitudo è stata avvertita questa sera attorno alle 21.08, con epicentro il golfo di Pozzuoli. Lo fa sapere l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: la scossa, registrata ad una profondità di circa 4 chilometri, non ha prodotto danni a persone o cose. Il Comune di Pozzuoli ha fatto sapere che "l'evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro".

L'evento sembra comunque rientrare nel fenomeno del bradisismo, che continua ormai da tempo in tutta la zona dei Campi Flegrei. Solo la scorsa notte, erano state 31 le scosse che si erano registrate in poco meno di un'ora sul territorio: la più intensa è stata quella che si è verificata alle 23.21 di ieri, di magnitudo 3.3 della scala Richter, che è stata avvertita in tutta la città di Pozzuoli, a Bacoli, Quarto, Giugliano, ma anche nei quartieri del versante occidentale di Napoli che confinano con la caldera dei Campi Flegrei.

Il comunicato del sindaco di Pozzuoli

"L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.2 ± 0.3 localizzato in mare nel golfo di Pozzuoli", ha spiegato il Comune di Pozzuoli in una nota, "Il sisma si è prodotto alle 21:08 ora locale (UTC ore 20:08 ) del 26/11/2025, alla profondità di 4,1 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro. Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891 Protezione Civile: 081/18894400".