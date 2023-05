Terremoto ai Campi Flegrei, scossa avvertita nell’area occidentale di Napoli

Scossa di terremoto ai Campi Flegrei alle 13.06 di oggi, venerdì 12 maggio, con epicentro la Solfatara. La scossa è stata di magnitudo 1.2 ed è stata registrata a 1.9 chilometri di profondità, seguita da due piccole repliche successive. Avvertito dai residenti un forte boato in zona Solfatara, via Napoli, ma anche Agnano, il Cratere degli Astroni e la parte occidentale dei quartieri napoletani di Fuorigrotta e Bagnoli. In Rete è immediatamente partito il tam-tam tra i residenti della zona, che anche oggi hanno dovuto fare i conti con i fenomeni sismici, che nell'area si sono intensificati nell'ultimo periodo.

Appena lo scorso 9 maggio, c'era stato uno sciame sismico iniziato poco dopo la mezzanotte, con 19 scosse che si erano susseguite nell'area dei Campi Flegrei fino alle 6.53 del mattino. E il giorno prima, appena 24 ore prima dello sciame, vi era stata una scossa particolarmente alta, pari a 3.4 di magnitudo che aveva fatto temere i residenti. Ma, contattata da Fanpage.it, la direttrice del dipartimento nazionale Vulcani dell'Ingv Francesca Bianco aveva spiegato che:

L'attività di degassamento sia in Solfatara che in Campi Flegrei da molti anni registra flussi in incremento, ma al momento per gli ultimi eventi non si segnala una fuoriuscita anomala di attività di degassamento. Può fare impressione il fatto che dagli anni '80 non avevamo eventi di magnitudo 3.0. Ma questi eventi sono classificati a bassa energia. Sono superficiali e per questo hanno un risentimento maggiore e sono avvertiti più facilmente. Ma non sono eventi forti. Quelli forti sono di magnitudo 6.0 in poi.