Terremoto oggi a Napoli, 19 scosse nei Campi Flegrei: la più forte di magnitudo 2.8 Uno sciame sismico è iniziato poco dopo la mezzanotte di oggi: 19 scosse si sono susseguite nell’area dei Campi Flegrei fino alle 6.53.

A cura di Valerio Papadia

In poco più di sei ore sono state 19 le scosse di terremoto che hanno fatto tremare i Campi Flegrei. La giornata di oggi, martedì 9 maggio, è cominciata in maniera turbolenta nella caldera del supervulcano: poco dopo la mezzanotte e fino alle ore 6.53 uno sciame sismico ha attraversato l'area che include la periferia occidentale di Napoli e le città di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto. La scossa più significativa è stata registrata alle 00.33, con una magnitudo di 2.8. Il terremoto è stato distintamente avvertito dai residenti, che hanno avvertito anche un gran boato in accompagnamento alla scossa.

Particolarmente significative e chiaramente avvertite dalla cittadinanza anche le scosse delle 00.35 e delle 00.38, rispettivamente di magnitudo 1.7 e 1.6. Tutte le 19 scosse che hanno caratterizzato questo nuovo sciame sismico nei Campi Flegrei si sono verificate a una profondità molto bassa e così anche quelle di minore intensità sono state avvertite dai più.

"L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato che è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. L’evento più significativo, localizzato in zona Solfatara n prossimità di Via Solfatara si è prodotto alle 00:33, ora locale, alla profondità di 2.3 km con magnitudo Md=2.8± 0.3.L'evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti delle aree prossime all'epicentro. La Polizia Municipale e i volontari della Protezione Civile stanno perlustrando le aree prossime all’epicentro" ha scritto sui social Gigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli.