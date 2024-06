video suggerito

Terremoto ai Campi Flegrei, rimosse le tende allestite a Pozzuoli I volontari hanno smontato le tende allestite per il bradisismo a Pozzuoli; resta attivo l'hub nel Pala Troncone di Monterusciello.

A cura di Nico Falco

La rimozione delle tende a Pozzuoli (foto Fb – Titti Zazzaro)

Sono state smontate ieri mattina, 1 giugno, le tende che erano state allestite dal Comune di Pozzuoli per i cittadini nei punti di accoglienza in Piazza a Mare, via Napoli, largo Palazzine, Toiano e via vecchia San Gennaro. Al momento il Comune ha censito circa 250 nuclei familiari sfollati per il bradisismo a Pozzuoli; 178 persone (74 famiglie) hanno rifiutato gli alloggi provvisori mentre 133 (50 famiglie) sono state provvisoriamente alloggiate presso strutture alberghiere individuate dall'Amministrazione.

La rimozione è stata svolta dai volontari della Protezione Civile che sono arrivati nella cittadina del Napoletano nelle ultime settimane per sostenere la popolazione di fronte all'acuirsi del fenomeno del Bradisismo. Attualmente resta attivo soltanto l'hub allestito nel Pala Troncone, il palazzetto dello sport di Monterusciello, dove sono alloggiate una ventina di persone.

In serata il post su Facebook di Titti Zazzaro, assessore alle Attività Produttive, al Commercio e allo Sviluppo Economico: "La nostra richiesta è stata ascoltata! Questo rappresenta un importante ritorno alla normalità, sperando che non ce ne sia più bisogno".