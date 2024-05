video suggerito

Campi Flegrei, sono 207 gli sfollati a 10 giorni dal sisma 4.4 e ci sono ancora persone nelle tende In campo 77 tecnici per fare i sopralluoghi nelle case e ci sono le prime riaperture: ok a mercato ittico e cimitero.

A cura di Pierluigi Frattasi

Salgono a 207 le famiglie sfollate per il bradisismo ai Campi Flegrei, a 10 giorni dallo sciame sismico con il terremoto di magnitudo 4.4 del 20 maggio scorso. In campo, per controllare gli edifici, ci sono 77 tecnici. Sono stati effettuati 1123 sopralluoghi, le segnalazioni sono state circa 1400. Mentre ci sono ancora alcune persone che stanno usufruendo delle tende messe a disposizione dalla Protezione Civile.

"Sono 100 le famiglie ospitate in hotel"

A fare il punto della situazione è il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, che ha comunicato i dati ufficiali degli sfollati in una nota pubblicata oggi, mercoledì 29 maggio 2024:

"Per quanto riguarda chi è stato costretto ad abbandonare la propria casa sono stati censiti 207 nuclei familiari, 100 circa ospitati nelle strutture alberghiere. Altri avevano alloggi alternativi. Per chi è rimasto fuori l'invito è a recarsi al Palatrincone per essere assistiti, cenare e dormire ma, assicura Manzoni, è una situazione provvisoria visto che si stanno individuando le sistemazioni. Nelle aree allestite per la sola sosta si registra la presenza di 7 persone.

A Pozzuoli proseguono senza sosta i sopralluoghi sulla staticità degli edifici e le verifiche dei tecnici, alcuni arrivati anche da altre regioni. Intanto, si registrano anche le prime riaperture del mercato ittico e del cimitero.

In campo ci sono anche i vigili del fuoco, ad oggi sono state svolte ben 897 verifiche di stabilità su edifici dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Di queste, 360 sono state effettuate dalle squadre di soccorso, mentre altre 537 sono quelle completate da funzionari esperti nella valutazione di dissesti statici.