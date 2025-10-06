Terremoto ai Campi Flegrei, l’Osservatorio Vesuviano: “Sciame sismico in corso dalle 8,05 di oggi 6 ottobre”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un nuovo sciame sismico è stato registrato dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, a partire alle ore 8,05 di oggi, lunedì 6 ottobre, con la scossa più forte di magnitudo 1,5 alle 8,06 ad una profondità di appena 600 metri, con epicentro nei pressi dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli e del Monte Olibano.

L’Osservatorio Vesuviano: "Sciame sismico"

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato al Comune di Pozzuoli, guidato dal sindaco Luigi Manzoni, che a partire dalle ore locali 08:05 (UTC 06:05) del 06/10/2025:

è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei.Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891

Protezione Civile: 081/18894400 In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno.Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei.

Le soglie di attivazione previste per la comunicazione di nuovo sciame sismico sono le seguenti: almeno 4 eventi in 30 minuti, tutti di magnitudo maggiore/uguale di zero, ed almeno un evento di magnitudo maggiore/uguale di 1.5. Oppure almeno 10 eventi in un'ora, tutti di magnitudo maggiore o uguale di zero, ed almeno un evento di magnitudo maggiore o uguale di 1.0.