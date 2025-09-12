Terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 2.1 sotto la Tangenziale di Napoli, serie di scosse a Pozzuoli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una serie di scosse di terremoto è stata registrata ai Campi Flegrei nella giornata di oggi, venerdì 12 settembre, dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La maggiore di magnitudo 2.1 alle ore 18,00, è stata localizzata in zona Solfatara, nei pressi della Tangenziale di Napoli, ad una profondità di 2,6 km. La scossa è stata preceduta da un altro sisma, di magnitudo 1.8 alle ore 17,11, con epicentro in via Fondi Cigliano.

Il Comune di Pozzuoli: "Accompagnate da boato"

Il Comune di Pozzuoli, guidato dal sindaco Luigi Manzoni, è in contatto con l'Osservatorio Vesuviano che sta monitorando la situazione. Quest'ultimo ha comunicato all'amministrazione "l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 1.8 ± 0.3, localizzato nei pressi di via Fondi Cigliano. Il sisma si è prodotto alle 17:11 ora locale (UTC 15:11) del 12/09/2025, alla profondità di 2,36 km. L’ evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro".

Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:

Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891

Protezione Civile: 081/18894400

Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei.