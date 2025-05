video suggerito

Terremoto ai Campi Flegrei: scossa di magnitudo 2.0, avvertita anche a Napoli: "Sciame sismico" Terremoto ai Campi Flegrei alle 19,27: scossa di magnitudo 2, registrata alla Solfatare. Avvertita anche a Napoli. Ingv: "In corso sciame sismico"

A cura di Pierluigi Frattasi

Una scossa di terremoto è stata registrata oggi, domenica 25 maggio, alle ore 19,27, ai Campi Flegrei dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma è avvenuto ad una profondità attualmente stimata di un chilometro. Il sisma è stato al momento classificato di magnitudo 2.0, ma il dato potrebbe essere corretto nelle prossime ore.

Il sisma è stato avvertito dalla popolazione. Secondo alcuni cittadini sarebbe stato accompagnato da un boato. Segnalazioni sono arrivate da Pozzuoli, via Napoli, via Vecchia delle Vigne, via Cofanara, via provinciale San Gennaro, via Pisciarelli, via Artiaco, via Scarfoglio, Dazio la pietra, Gerolomini, Monteruscello. Avvertita anche nei quartieri occidentali di Napoli, a Bagnoli e Agnano.

Ingv: "In corso sciame sismico"

Il Comune di Pozzuoli, guidato dal sindaco Luigi Manzoni, ha informato la cittadinanza che l’Osservatorio Vesuviano ha comunicato la seguente nota:

a partire dalle ore locali 19:27 (UTC 17:27) del 25.05.2025 è in corso un nuovo sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891 Protezione Civile: 081/18894400 In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno. Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei.