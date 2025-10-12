Terremoto ai Campi Flegrei alle 15,35 di oggi, scossa di magnitudo 2.5 su Monte Nuovo

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata alle 15,35 di oggi, domenica 12 ottobre, ai Campi Flegrei, ad una profondità approssimativa di circa 1,6 chilometri, dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro è stato localizzato alle pendici del Monte Nuovo, nella zona del Fusaro, del Lago di Lucrino e di Arco Felice.

Stamattina, invece, è terminato uno sciame sismico iniziato alle 16,33 di ieri, sabato 11 ottobre, che ha registrato 26 scosse con magnitudo maggiore di zero, con la scossa più forte di magnitudo 1.7.