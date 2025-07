Terremoto ad Avellino nella notte: magnitudo 3.5, epicentro Bonito

Un terremoto di magnitudo 3.5 sulla scala Richter si è verificato nella notte nella provincia di Avellino; l'epicentro è stato localizzato dai sismografi dell'Ingv nell'area periferica di Bonito, e ad una profondità di 17 chilometri. La scossa è stata registrata alle ore 2.54 (ora italiana) di oggi, mercoledì 30 luglio. Non si segnalano, al momento, feriti o danni. Il comune di Bonito, circa 2mila abitanti, si trova al confine con la provincia di Benevento.

L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma. Ieri mattina c'era stata un'altra scossa in Irpinia: un terremoto (magnitudo 2.1 Richter, profondità di 11 chilometri) era stato registrato alle 11.48 con epicentro a Venticano, altro piccolo comune dell'Avellinese che dista una decina di chilometri da Bonito. Anche in quel caso l'evento sismico era stato avvertito dai residenti ma non ci sono stati danni o feriti e non sono arrivate richieste di intervento alle autorità locali.